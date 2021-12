Marisa Tomei, Örümcek-Adam’daki May Hala’yı eşcinsel olarak yorumlamak istemiş

Örümcek Adam yıldızı Marisa Tomei, karakterinin queer olmasını önerdiğini söyledi. Jon Watts'ın film serisinde Tomei, Spider-Man namı diğer Peter Parker'ın May Hala'sını canlandırıyor.

Marisa Tomei, yakın zamanda yapılan bir röportajda şunları söyledi: “May’i hissettiğim bir an vardı; belki de sadece bir kadınla birlikte olmalı çünkü Ben gitti.”

MCU’da Ben Parker, May Hala’nın ölmüş kocası. Tomei, Sony yapımcısı Amy Pascal’ın da May’in kız arkadaşını canlandırabileceğini öne sürdü:

“Ve biz de bunun hakkında konuşuyorduk. Ve aslında Sony’den Amy Pascal’ın kız arkadaşım olmasını gerçekten istedim.”

Ancak film yapım ekibi bu fikri kapattı.

Tomei, 2016 yapımı Captain America: Civil War’da May Hala’yı canlandırdı ve ardından 2017’de Spider-Man: Homecoming, Avengers: Endgame (2019) ve Spider-Man: Far from Home (2019) filmlerinde rol aldı.

