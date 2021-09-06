Mark Ronson ve Grace Gummer evlendi

Müzisyen Mark Ronson ve Meryl Streep'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Grace Gummer evlendi.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz aylarda nişanlandıklarını duyuran ünlü çift, sosyal medyadan evlendiklerini paylaştı. Mark Ronson, eşi Grace Gummer ile bir fotoğrafını Instagram’da paylaşarak “En gerçek aşkıma… Ve eminim senin sevgine layık bir adam olmam 45 yılımı aldı. Umarım doğum günlerimin her birini son günüme kadar yanında geçiririm” yazdı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Mark Ronson (@iammarkronson)’in paylaştığı bir gönderi

Çiftin evlilik törenleriyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. 46 yaşındaki Ronson, Foreigner gitaristi Mick Jones’un üvey oğlu, 35 yaşındaki Gummer ise Meryl Streep ile Don Gummer’ın kızı.

Ronson, Haziran ayında yaptığı podcast’te nişanlandığını doğrulamış ancak çift, basınla herhangi bir detay paylaşmamıştı.

Ronson, 2003-2004 yılları arasında aktris Rashida Jones ile nişanlanmış, Jones ile ayrıldıktan sonra ise 2011’den 2018’e kadar Fransız oyuncu Joséphine de La Baume ile evli kalmış ve Gummer da 2019’da sadece bir buçuk ay Tay Strathairn ile evli kalmıştı.

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