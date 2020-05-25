Maskeli Beşler İntikam Peşinde filminin konusu ne? Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi, oyuncuları kim?

Vizyona girdiği 2015 yılının ses getiren yapımlarından olan Maskeli Beşler İntikam Peşinde filminin kadrosunda birbirinde ünlü oyuncular bulunuyor. Çok sevilen ve devam filmleri de çekilen Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE KONUSU

1978 yılında başlayan hikâyede Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil yetimhanede kalan beş yakın arkadaştır. Hiçbir ailenin evlat edinmediği bu beş kafadar, ileride beş azılı hırsız olur. Başları dertten kurtulmayan bu beşli, çeşitli yollarla hapishaneden kaçma deneylerinde bulunsa da; hapishaneden ancak genel afla çıkar. Suç işlemeye tövbe ederler ve günlük hayata geri dönerler. Fakat bir gün onlara hapisteyken çok iyi davranan gardiyan Salih’in oğlunun hastalığını öğrendiklerinde bir karara varırlar. İlk defa iyilik için suç işleyeceklerdir. Çetenin hedefi ise; zengin bir aile tarafından evlat edinilmiş ve holding patronu olmuş, yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan Tekin'dir.



MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri sesli olarak, İstanbul`da 25 ana mekanda gerçekleştirilmiştir.

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE OYUNCULARI

Şafak Sezer (Tezcan)

Memet Ali Alabora (Murat)

Cengiz Küçükayvaz (Kamil)

Peker Açıkalın (Bahattin)

Melih Ekener (Zeki)

Dost Elver (Tekin)

Sümer Tilmaç (Salih Abi)

Nejat Birecik (Avukat)

Hamit Haskabal (Hamit Baba)

Burak Öncü (Cenin)

Zeynep Karacan (Meryem)

Seçkin Piriler (Tekin’in Eşi)

Deniz Oral (Polis Memuru)