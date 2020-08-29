MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Büyük mücadele!
MasterChef’te 3. dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu. Afyonkarahisar’da çekimleri gerçekleşen bölümde yörenin yemeklerini yaparak yarışan takımlar büyük bir mücadele ortaya koydu. Menüde, Afyon Kebabı, haşhaşlı bükme, vişneli ekmek kadayıfı, tandır çorbası vardı.
MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef’te büyük önem taşıyan dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Tandır çorbasında kırmızı takım kazanırken, haşhaşlı bükmede beraberlik yaşandı. İllibada sarmasında kırmızı takım yeniden öne geçti ve farkı açtı. Takım olarak yarışmayı büyük farkla kırmızı takım kazandı.