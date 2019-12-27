MasterChef Güzide kimdir? Güzide Mertcan’ın asıl mesleği ne?
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef finale yaklaşırken son 5 arasına adını yazdırmayı başaran en yarışmacılardan Güzide Mertcan programın en çok merak edilen ismi. İşte MasterChef Güzide hakkında merak edilenler…
MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?
Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 31 yaşında olan Güzide, Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Güzide Mertcan evli ve 3 çocuk annesi.