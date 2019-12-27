MasterChef Güzide kimdir? Güzide Mertcan’ın asıl mesleği ne?

MasterChef Türkiye yarışması ile ünlenen Güzide Mertcan sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Yaşadığı villa ile ilgili yaptığı paylaşımlarla konuşulan Güzide Mertcan, MasterChef'te son 5'e kalmayı başardı. Peki MasterChef güzide kimdir, ne iş yapıyor?