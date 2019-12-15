MasterChef Güzide’ye villasını sordular: Neden sadece kapalı olan suçlanıyor?

MasterChef Güzide’ye villasını sordular: Neden sadece kapalı olan suçlanıyor?

7 milyonluk villası ile çok konuşulan MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan, sosyal medya hesabından takipçilerinden kendisine sorular yöneltmesini istedi. Güzide, gelen bir soruya "Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanır" cevabını verdi.

TV8’in sevilerekizlenen programı MasterChef’te büyük başarı gösteren 31 yaşındaki Güzide Mertcan, 7 milyon TL’lik villası ve lüks içinde yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Mertcan, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle yanıt verdi. Mertcan, söz konusu villası ile gelen bir soruya ise “Sadece neden kapalı olan suçlanıyor?” cevabını verdi.

ÖZEL HAYATI DA MERAK KONUSU OLDU

Yemek yarışması Masterchef Türkiye’de başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve son 5’e kalan Güzide Mertcan’ın özel hayatı da merak konusu oldu. Sık sık Instagram’da ev hallerini ve lüks evini paylaşan MasterChef Güzide’nin saray yavrusunu andıran villası da büyük merak uyandırmıştı. 7 milyon değerinde olduğu anlaşılan villa hakkında farklı söylentiler ortaya atılmıştı.

“NEDEN SADECE KAPALI OLAN SUÇLANIYOR?”

İddialardan sonra kendisi ve ailesi hakkında açıklama yapan Mertcan dün akşam Instagram hesabından soru cevap yaptı. Kendisine villa sorulan Güzide yine bir açıklama yaparak “Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?” dedi.



