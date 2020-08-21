MasterChef ödül oyunun kim kazandı? Mehmet şeften MasterClass dersi!

MasterChef'te yarışmacılar yeni sezonun ilk MasterClass dersini Mehmet şeften aldılar. Sebze, deniz ürünleri ile kırmızı et kesmeyi ve doğramanın eğitimini en iyi şekilde gerçekleştiren yarışmacılar arasından dört yarışmacı ödül oyunu için yarıştı. MasterChef ödül oyununda kazanan yarışmacı adının yazılı olduğu MasterChef bıçak seti kazandı.

MasterChef’te dokunulmazlık oyunun gerginliği yerini MasterClass’ın eğlencesine bıraktı. Mehmet şefin eğitim verdiği yarışmacılar ilk önce öğretilen şekilde sebze, ardından deniz ürünlerini, son olarak ise kırmızı et kesti. Verilen görevi en iyi şekilde yapan dört kişi ödül oyununda finaline adını yazdırdı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUN KİM KAZANDI?

MasterClass’ta verilen görevleri en iyi şekilde tamamlayan Barbaros, Özgür, Berk ve Serhat finale kaldı.

Finalde yarışmacılardan sebzeleri eğitimi aldıkları şekilde keserek kullanacakları bir kırmızı et yemeği yaptılar.

Dört kişinin yer aldığı yarışı kazanan isim; Serhat oldu.

MEHMET ŞEFTEN YARIŞMACILARA MASTERCLASS

MasterChef Türkiye 2020’nin yeni bölümünde MasterClass eğitimi veren Mehmet Şef, yarışmacıları gösterdiği tekniklerle şaşırttı. Mehmet şef sebze doğrama tekniği ile şaşırtırken, Mehmet Şef yaptığı karidesle ve et ile yarışmacıları lezzete boğdu.