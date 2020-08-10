MasterChef Walison kimdir? Walison nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmacılarından Walison'un hayatı merak konusu oldu. Yarışmanın ikinci tur elemelerinde dikkatleri üzerine çeken yarışmacı Walison'un nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef Walison hakkında bilgiler...

Ekranların sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye 2020 programında yeni bölüm bu akşam ekranlara geldi. Ana kadro için ilk 8 belirlenmişti. Bugün ise final turunun ilk oyunları oynandı. Yarışmacılardan Walison ise dikkat çekenler arasında yer aldı. Peki MasterChef Walison kimdir ve nerelidir? İşte Walison hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF WALISON KİMDİR?

34 yaşında olan Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca 3 yıldır Türkiye'de bulunuyor. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca yarışmaya kendi ülkesine ait bir yemekle katılmıştı. İki şeften evet oyu almayı başaran Walison Fonseca ardından gerçekleşen yarılmayı da kazarak final turuna kalmayı başardı. Walison Fonseca'nın Türk eşinin ismi Melisa Pınar. Walison'un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı, yaşam koçu.