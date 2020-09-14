MasterChef’te kim elendi? MasterChef’e katıldığı hafta elendi!

TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef'te elenen isim iki aşamalı yarış sonunda belli oldu. Kırmızı takımdan 4, mavi takımdan 2 yarışmacının yer aldığı eleme turunda şefler ilk olarak ana lezzetin patlıcan olduğu bir yemek, final oyununda ise 'Istakoz dolgulu ravioli' yapılmasını istedi. Son üçe kalan Duygu, Arem ve Furkan elenen yarışmacı olmamak için kıyasıya mücadele sergiledi.

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef’in yayınlanan son bölümde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta boyunca oynanan üç dokunulmazlık oyunu sonrasında Eray, Arem, Ebru, Furkan, Ayyüce ve Duygu olmuştu. İki aşamalı eleme oyununda son üçe kalan Arem MasterChef’te elendi.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2020'de elenecek 4. ismi belirleyecek eleme oyunu büyük heyecan yarattı. Eleme gecesinin ilk etabında 6 yarışmacı patlıcanın ön planda olduğu yemekler hazırlayarak şeflerin beğenisine sundu. 6 yarışmacıdan gecenin kazananı Ayyüce oldu. İkici beğenilen tabak Eray ve üçüncüsü ise Ebru'nun hazırladığı tabak seçildi.

Duygu, Arem ve Furkan arasındaki final oyununda ise şefler ‘Istakoz dolgulu ravioli' yapılmasını istedi. Yapılan değerlendirmenin ardından MasterChef 2020'den elenen yarışmacı Arem oldu.

ERAY'DAN SERT SÖZLER

MasterChef Türkiye 2020'de eleme finali öncesi gergin dakikalar yaşandı. Arkadaşlarının eleme potasına gönderdiği ve ön eleme oyunundan ikinci olarak çıkan Eray “Biz burada stres yaşarken sırıtan arkadaşlar vardı, ben güldüreceğim onların hepsini son gülen iyi güler” diyerek arkadaşlarına sert çıktı.