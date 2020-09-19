Masumlar Apartmanı 2. yeni bölüm 2. fragmanı geldi!

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hayata geçirilen Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci bölüm ikici fragmanında önemli gelişmeler yaşanıyor.

MASUMLAR APARTMANI 2. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

“Pistir, dokunamam.”

Masumlar Apartmanı 2. bölüm tanıtımı yanında.#MasumlarApartmanı yeni bölümüyle 22 Eylül Salı saat 20.00'de @trt1 ‘de. pic.twitter.com/tW5aIffnQY — Masumlar Apartmanı Dizisi (@masumlarapt) September 19, 2020

MASUMLAR APARTMANI 2. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

“Sana daha fazla kapılmamak için.”

Masumlar Apartmanı 2. Bölüm tanıtımı yayında.#MasumlarApartmanı yeni bölümüyle 22 Eylül Salı günü saat 20.00'de @trt1 ‘de. pic.twitter.com/AS7x868cqd — Masumlar Apartmanı Dizisi (@masumlarapt) September 15, 2020

DİZİNİN KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?