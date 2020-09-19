Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Masumlar Apartmanı 2. yeni bölüm 2. fragmanı geldi!
Masumlar Apartmanı 2. yeni bölüm 2. fragmanı geldi!
Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın 2. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizi gerçek bir hayat hikayesini ele alıyor...
Magazin 19 Eylül 2020 - 12:49

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hayata geçirilen Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci bölüm ikici fragmanında önemli gelişmeler yaşanıyor.

MASUMLAR APARTMANI 2. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI 2. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

DİZİNİN KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?