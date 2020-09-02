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Masumlar Apartmanı dizisinden ilk fragman geldi! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?
Masumlar Apartmanı dizisinden ilk fragman geldi! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?
Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinden ilk fragman geldi.
Magazin 2 Eylül 2020 - 22:57

TRT1 ekranlarında 15 Eylül’de yayın hayatına başlayacak olan Masumlar Apartmanı dizisinin ilk tanıtımı bugün yapıldı. OGM Pictures’in yapımcılığını üsstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde ise Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI FRAGMANI

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