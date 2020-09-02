Masumlar Apartmanı dizisinden ilk fragman geldi! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?
TRT1 ekranlarında 15 Eylül’de yayın hayatına başlayacak olan Masumlar Apartmanı dizisinin ilk tanıtımı bugün yapıldı. OGM Pictures’in yapımcılığını üsstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde ise Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI FRAGMANI
Her katta başka bir hayat, her katta başka bir hikaye…
Peki sen kaçıncı kattasın?
Masumlar Apartmanı, 15 Eylül Salı 20.00’de TRT 1’de başlıyor! @masumlarapt pic.twitter.com/oIDVnJzHua
— TRT 1 (@trt1) September 2, 2020