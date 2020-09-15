Masumlar Apartmanı ilk bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hayata geçirilen Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Birkan Sokullu,, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı dizi gerçek bir hayat hikayesini ele alıyor. İşte Masumlar Apartmanı 2. yeni bölüm fragmanı ve 1. bölümde yaşananlar...

MASUMLAR APARTMANI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?



TRT1 ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde aşağıdaki linkten izlenebilecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir apartmanın içerisinde temizlik takıntılarıyla tıkılıp kalan kız kardeşlerin geçmişine ve bugününe ışık tutan ilk bölüm fragmanı, dışarıdan bambaşka gözüken iki insanın böyle gözükmelerine sebep olan geçmiş travmalarını işaret ediyor.

Han, İnci'nin peşinden gidebilecek mi?

İnci'nin (Farah Zeynep Abdullah), Han'la (Birkan Sokullu) vedalaşmasını da gösteren fragmanda Han'ın omuzlarına binen “ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama” yüküyle aşkın çağrısı arasında kalışını da gösteriyor. İnci ile karşılaşana kadar “ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama” yükünü omuzlarında taşıyan Han, aşkın çağrısı karşısında ne yapacak? İç sesi, İnci'nin “gitsene peşinden” dese de gidebilecek mi?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?