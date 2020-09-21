Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin konusu ve oyuncuları

Bu akşam Kanal D ekranlarında Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi izleyici ile buluşacak. 2011 yılında Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmiyle yeniden başlatılan seriye, 2014 yılında vizyona giren Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmiyle devam edilmişti. Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin senaryo ve yönetmenliğini bir kez daha Matt Reeves üstleniyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti’nde Kobo’nun ihanetine uğrayarak, ırkından büyük kayıplar veren Sezar, insanlığın onları affetmeyeceğini bilerek savaşa hazırlanıyordu. 3 yıl sonra gelen devam filmi Maymunlar Cehennemi: Savaş, bizi bir önceki filmi bıraktığımız yerden alıyor ve savaşın ortasına götürüyor. Sezar her ne kadar savaşmak istemeyip, barışı seçse de, insanlık adına savaşan Albay, acımasızlığı ile nam salıyor ve maymunların kökünü kazımak için her türlü yolu deniyor. Ancak Sezar’ın da Albay karşısında boyun eğmeye niyeti yok. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI

– Andy Serkis

– Woody Harrelson

– Steve Zahn

– Terry Notary

– Karin Konoval