Mehmet Akif Alakurt’dan takipçisine ahlaksız yanıt

Mehmet Akif Alakurt, bu sefer de yepyeni bir olayla gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, önce spor yaptığı için fiziğiyle alakalı yorum yapan bir erkek takipçisine küfür etti sonra da “Kendini bozmuşsun” diyen kişiye tehditler savurdu.

“AKILLI OLUN”

Mehmet Akif Alakurt, “O kadar spor yaptın hiçbir şey yok” diye mesaj atan takipçisine müstehcen küfür ederek cevap verdi. Peş peşe takipçilerinden gelen mesajlara cevap veren Alakurt, “Kendini çok bozmuşsun. Biz seni televizyondaki hallerinle sevdik yanlış bir insansın” diyen takipçisine “Oturun bebeler dizilerinizi izleyin, kendinize hakaret ettirmeyin. Damarınızdaki asil kanın hakkını verin vermeyenin de bu sayfada ve her türlü ortamda hakkını bizzat veririz. Akıllı olun” diyerek tehdit etti.



