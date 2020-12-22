Mehmet Ali Erbil nasıl geçindiğini anlattı

Uzun süredir sağlık sorunlarından dolayı zor günler geçiren şovmen Mehmet Ali Erbil, çalışmadığı bu dönemlerde nasıl geçindiğini anlattı.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, bir magazin programına telefonla bağladı.

“KİRALARLA GEÇİNİYORUM”

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Erbil, geçimini nasıl sağladığıyla ilgili “Kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Sağlık olsun ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize” dedi.

“YENİDEN EVLENİRİM”

Özel hayatında yalnız olduğunu söyleyen Erbil, “Hemşirem var yanımda, onun dışında kimse yok. Ama hiç yanlış eş seçimim olmadı. Hastalığımda, en kötü günümde hepsi yanımdaydı” şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Erbil, sunucuların “Yeniden evlenir misin?” sorusu üzerine de “Evlenirim” diyerek evliliğe yeşil ışık yaktı.

BEŞ KERE EVLENDİ

Mehmet Ali Erbil 1980’de ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı.

Bu evlilikten 16 Nisan 1982’de kızları Sezin dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Hanım 1985’te boşandı. Ama bir kez daha evlenirler; ikinci deneme de başarısız olur.

Mehmet Ali Erbil 20 Ağustos 1989’da manken Nergis Kumbasar’la evlendi. Bu evlilikten 2 Aralık 1995’te Yasmin dünyaya geldi. Bu evlilik de 7 yıl sonra bitti.

Mehmet Ali Erbil dördüncü kez nikâh masasına 2001d’e kendinden 25 yaş genç olan Sedef Altuntaş’la oturur, bu evlilik ise 1.5 yılda sona erer.

Mehmet Ali Erbil’in beşinci kez nikâh masasına oturduğu kişi ise bu kez kendisinden 22 yaş genç olan Tuğba Coşkun olur. 30 Nisan 2005’te evlenen çiftin 3 Temmuz 2006’da oğulları Ali Sadi doğar. Ama 2011’de boşanırlar.