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Mehmet Ali Erbil’den günler sonra ilk fotoğraf
Mehmet Ali Erbil’den günler sonra ilk fotoğraf
Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan şovmen Mehmet Ali Erbil (63), ağustos ayından bu yana kök hücre tedavisi görüyor. Erbil, günler sonra ilk defa fotoğraf paylaştı.
Magazin 13 Ekim 2020 - 08:51

Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil önceki gün yakın dostu Orfi Bilgin’in doğum gününü kutladı. Şovmene kızı Yasmin Erbil de eşlik etti.

Erbil sosyal medya hesabından o anı paylaşarak, “Canım arkadaşım doğum günün kutlu olsun” mesajını yayınladı.

Mehmet Ali Erbil’in neşeli olduğu ve kilo aldığı gözlerden kaçmadı.

Mehmet Ali Erbil, yıllardır mücadele ettiği “kaçış sendromu” hastalığı nedeniyle aylarca yoğun bakım ünitesinde kalmış ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlamıştı.

Mehmet Ali Erbil

“NE YAPALIM, ÖLELİM Mİ?”

Geçen günlerde erkek arkadaşıyla bir gece mekanından çıkarken görüntülenen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, babasıyla ilgili sorulan soruya verdiği cevapla herkesi şaşırtmıştı.

Erbil, sürekli gece hayatında görüntülenmesinin zaman zaman tepkiye neden olması hakkında “Ne yapalım, ölelim mi?” karşılığını vermişti.

Yasmin Erbil

 

Son güncelleme: 09:09 - 13.10.2020
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