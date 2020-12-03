Mehmet Ali Erbil’den mutluluk pozları

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin'in doğum gününde ayakta mutluluk pozu verdi.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil 25 yaşına bastı. Erbil, kızı ve eski eşi ile ayakta mutluluk pozları verdi.

Mehmet Ali Erbil, daha önce tekerlekli sandalyede ya da sandalyede otururken görüntülenmişti.

Ablası Yasmin Erbil’i bu mutlu gününde yalnız bırakmayan 14 yaşındaki Ali Sadi’nin de uzun boyu dikkat çekti.

“BUGÜN BENİM PRENSESİM DOĞMUŞ”

Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından kızı Yasmin Erbil’in doğum gününü, “Bugün benim prensesim doğmuş” notuyla kutladı. Yasmin Erbil de kendi sayfasından “Çok şükür” mesajını yayınladı.