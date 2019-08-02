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Mehmet Ali Erbil’in neşeli akşam yemeği
Mehmet Ali Erbil’in neşeli akşam yemeği
Banyoda düşerek aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eski günlerine döndüğünü gösterdi.
Magazin 2 Ağustos 2019 - 08:37

Hastanede tedavisi sürerken eski hastalığının nüksetmesiyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, 2 Temmuz günü hastaneden taburcu olmuştu. Ünlü sanatçı taburcu olduktan sonra ilk defa bir video paylaştı.

“DOSTLARLA AKŞAM YEMEĞİ”

Instagram hesabından paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil videoya, “Yeniköy’de dostlarla bir akşam yemeği” notunu ekledi. Mehmet Ali Erbil videoda, “İyi akşamlar Mali’nin mutfağında bu akşamki soframızda Lahmacunumuz var.” ifadelerini kullandı.

 