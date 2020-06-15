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Mehmet Aslantuğ, oğlunun doğum anlarını paylaştı
Mehmet Aslantuğ, oğlunun doğum anlarını paylaştı
Yakın zamanda Intagram kullanmaya başlayan Mehmet Aslantuğ, paylaştığı videolarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu dün de, oğlunun doğum öncesi ve sonrası anlarını paylaştı...
Magazin 15 Haziran 2020 - 08:52

Pek çok kişinin aksine yıllardır bir Instagram hesabı olmayan Mehmet Aslantuğ, yaklaşık iki hafta önce sevenleriyle iletişimde kalabilmek için bir adım attı ve kendine hesap açtı. İlk paylaşımıyla adını kullanarak dolandırıcılık yapanlar hakkında uyarı yapan Aslantuğ, daha sonra paylaştığı videolarla duygulandırdı…

Ünlü oyuncu dün de, 2000 yılında kucağına aldığı oğlu Can’ın doğum öncesi ve sonrası videosunu paylaştı. Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan’ın görüntülerinin yer aldığı videoya Kaptanın seyir defteri. Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden, yalnızlardan ama emek verenlere teşekkür borcu var” notunu düştü.

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Son güncelleme: 09:43 - 15.06.2020
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