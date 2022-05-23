Melis Sezen’in Bali pozlarına beğeni yağdı

Melis Sezen, başrol oynadığı 'Sadakatsiz' dizisinin final çekimlerini tamamladıktan sonra soluğu Endonezya'nın Bali Adası'nda aldı. Tatil pozlarını Instagram hesabından paylaşan oyuncuya beğeni yağdı.

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Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrolleri paylaştığı ‘Sadakatsiz’in çekimleri bitti. Dizinin ‘Derin’i Melis Sezen Endonezya’nın egzotik adası Bali’ye gitti.

Tropik ormanlara uygun kıyafetiyl pozlar veren oyuncu bu kareleri “Gün batımına bayılıyoruz” notuyla paylaştı.

Melis Sezen’in pozları binlerce yorum ve beğeni aldı.

MHP’Lİ ESKİ VEKİL KIYAFETİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef almıştı.

Akit TV’de yayınlanan programda konuşan Çakar, “Bu ‘Sadakatsiz’ adlı dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık, toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” demişti.

Ahmet Çakar’ın bu açıklamaları büyük tepki çekmişti.

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