Melisa Akman kimdir? Melisa Akman nereli ve kaç yaşında?

Melisa Akman, 1990 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşayan Melisa Akman hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Melisa Akman nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Derin karakterini canlandıran Melisa Akman hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Melisa Akman kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MELİSA AKMAN KİMDİR?

Melisa Akman, 2 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşamış; daha sonra Şarkı Söyleyen Kadınlar, Ümmü Sibyan: Zifir, Koca Dünya ve Borç Harç gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Derin karakterine hayat veren Melisa Akman, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.

Melisa Akman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Derin) (TV Dizisi)

2019 – Atiye (Anima) (TV Dizisi)

2018 – Borç Harç (Sinema Filmi)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Aslı) (TV Dizisi)

2016 – Koca Dünya (Falcı) (Sinema Filmi)

2014 – Ümmü Sibyan: Zifir (Sinema Filmi)

2013 – Şarkı Söyleyen Kadınlar (Marketteki Kız) (Sinema Filmi)

2012 – Muhteşem Yüzyıl (Gülizar Hatun) (TV Dizisi)