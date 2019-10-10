Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Meltem Miraoğlu kiminle evlendi?

Meltem Miraloğlu kendinden 48 yaş büyük biri ile evlendi. Bu evliliğin ardından gündeme gelen Meltem Miraloğlunun hayatı merak konusu oldu. Peki Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evlendi?

Daha önce de bir evlilik yaşayan Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Patrick isimli ABD vatandaşı bir adamla evlendi. İşte Meltem Miraloğlu’nun merak edilenleri…

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

13 Ocak 1987’de Diyarbakır’da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. İlk olarak “Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi” reklam filminde oynadı. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynadı.

Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.