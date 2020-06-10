Mert Denizmen kimdir? Mert Denizmen nereli ve kaç yaşında?

Mert Denizmen, 1986 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Vatanım Sensin dizisiyle geçen Mert Denizmen hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Mert Denizmen nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Cinayet Süsü adlı sinema filminde Komiser yardımcısı Alaattin karakterini canlandıran Mert Denizmen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Mert Denizmen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MERT DENİZMEN KİMDİR?

Mert Denizmen, 2 Haziran 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Haliç Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Kameralar karşısına ilk kez 2017 yılında yayınlanan Vatanım Sensin isimli dizide canlandırdığı Yinon karakteriyle geçen Mert Denizmen, Kar, Koca Koca Yalanlar, Bizim İçin Şampiyon, Sesinde Aşk Var, Cinayet Süsü ve Hababam Sınıfı Yaz Oyunları gibi yapımlarda rol almıştır

9 Eylül 2017 tarihinde ressam Elif Tutka ile evlenen Mert Denizmen, 1.80 metre boyunda ve İkizler burcudur.

Mert Denizmen’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (Sinema Filmi)

2019 – Cinayet Süsü (Alaattin) (Sinema Filmi)

2019 – Sesinde Aşk Var (Sinema Filmi)

2018 – Bizim İçin Şampiyon (Tuncay) (Sinema Filmi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Kubilay) (TV Dizisi)

2017 – Kar (Sinema Filmi)

2017 – Vatanım Sensin (Yinon) (TV Dizisi)