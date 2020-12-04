Merve Aydın coronaya yakalandı

Yıllar önce Survivor’a katılarak adını geniş kitlelere duyuran sporcu Merve Aydın, kasım ayının son günlerinde bebeği Mehmet Barlas’ı kucağına almıştı. Hamilelik sürecini ve doğumdan sonraki günleri evinde geçiren 30 yaşındaki Merve Aydın’ın önce eşi sonra da kendisi corona virüsüne yakalandı.

“BEBEĞİMİ EMZİRİRKEN ÖĞRENDİM”

Instagram hesabından açıklama yapan Merve Aydın, “Çok dikkatliydik, maskesiz ve dezenfektansız dışarı çıkmıyorduk. Ya hastaneden ya da eşim bebeğin kimliğini çıkartmaya gitmişti, oradan kapmıştır. İlk, eşimde çıktı, o kendini izole etti. Sonra benim boğazlarım ağrımaya başladı ve halsiz düştüm. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkes çok iyi çalışıyor. Bize gelip test yaptılar. Sabaha karşı bebeği emzirirken test sonucumu pozitif görünce kendimi çok kötü hissettim” dedi.