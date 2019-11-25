Merve Boluğur Instagram hesabında temizlik yaptı
Murat Dalkılıç’la 2015 yılında evlenen Merve Boluğur, iki yıl sonra evliliğini bitirmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan güzel oyuncu beklenmedik bir hamleye imza attı.
TAKİP ETTİĞİ KİŞİLERİ TEMİZLEDİ
Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yakından tanıdığı herkesi sildi. Yalnızca dünya yıldızlarını ve markalarını takip eden Boluğur’un hamlesi ise sevenlerinde merak uyandırdı. Temizlik öncesinde 817 kişiyi takip eden Boluğur, bu sayıyı 98’e kadar düşürdü.