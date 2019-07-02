Merve Büyüksaraç kimdir? Merve Büyüksaraç kaç yaşında ve nereli?

Merve Büyüksaraç kimdir? sorusu magazin gündemini yakından takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Merve Büyüksaraç, 1988'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Merve Büyüksaraç, 2006 Türkiye güzeli olarak seçildi. İşte Merve Büyüksaraç hakkında detaylar...

Merve Büyüksaraç magazinseverler tarafından günün konusu oldu. Peki Merve Büyüksaraç kimdir? 2006’da Türkiye güzeli seçilen Merve Büyüksaraç, TED Koleji’nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü okuyarak eğitimine devam etmiş ve bu bölümden de 2011 yılında mezun olmuştur. İşte Merve Büyüksaraç’ın hayatı…

MERVE BÜYÜKSARAÇ KİMDİR?

13 Haziran 1988’de Ankara’da doğan Merve Büyüksaraç, 2006 Türkiye güzeli olarak seçildi.

Merve Büyüksaraç 1,78 m boyundadır. TED Koleji’nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü okuyarak eğitimine devam etmiş ve bu bölümden de 2011 yılında mezun olmuştur.

Star TV tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006 yarışmasında birinci seçilmiştir ve Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil etmiştir.

Merve Büyüksaraç 2007 yılında Buzda Dans yarışmasında yarışmıştır. 2012 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. Survivor Yarışmasından elenip Türkiye’ye döndüğünde hem Acun Ilıcalı hem Acun Medya ekibine karşı açıklamalarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı ile mahkemelik olmuştur.