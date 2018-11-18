Merve Sevi’den ‘Gıcık birisin’ yorumuna ilginç yanıt

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sergilediği oyunların mutfağını yaptığı paylaşımlarla takipçilerine açan Merve Sevi, bu defa Instagram’ın sunduğu soru cevap özelliğini kullandı ve takipçilerinden kendisine sorular sormasını istedi. pek çok ünlünün aksine kendisi hakkında yapılan olumsuz eleştirileri de sayfasından paylaşan Sevi, kendisini ‘Gıcık’ bulduğunu söyleyen bir takipçisine “Belki azıcık yaklaşırsan seversin” yazarak gönülleri kazanmayı bildi.



