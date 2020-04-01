Mesut Özil’den pahalı doğum hediyesi iddiası!

Mesut Özil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah.” notuyla, bu güzel haberi takipçilerine duyurmuştu. Özil’in, ilk bebeğini kucağına alan eşine çok pahalı bir doğum hediyesi aldığı iddia ediliyor. Söylenenlere göre ünlü futbolcu, İngiltere’de oturdukları 82 milyon TL’lik küçük sarayın tapusunu Amine Gülşe’nin üzerine yaptı. Özil, daha önce de aldığı hediyelerle çok konuşulmuştu. Özil, evlilik teklifi ederken 200 bin TL’lik tektaş, nişan törenlerinde de 100 bin TL’lik yüzük, 80 bin TL’lik bileklik ve İstanbul’da bulunan bir daire hediye etmişti.

Ünlü futbolcunun hakkında çıkan bu iddialara ne diyeceği ise merakla bekleniyor.