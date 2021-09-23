Met Gala’daki saçı için 10 bin dolar ödedi

Kim Kardashian'ın Met Gala 2021 için yaptırdığı saçı 10 bin dolara mal oldu. Yıldızın stilisti, Kardashian'ın maske takarak yüzünü gizlemesine rağmen makyajlı olduğunu da belirtti.

Sozcu.com.tr

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Kim Kardashian, 13 Eylül’de 2021 Met Gala’ya, yüzünü gizleyen bir Balenciaga kıyafet ile katılarak sosyal medyanın ve basının tüm ilgisini çekti. Ancak Kardashian sadece kostümüyle değil son günlerde kuaförüne ödediği ücretle de gündemde.

Makyaj sanatçısı Mario Dedivanovic, 21 Eylül Salı günü Instagram Hikayeler’de Kardashian’ın atkuyruğunun 10 bin dolara mal olduğunu ve maskenin altında olmasına rağmen ünlü yıldızın yüzüne makyaj yapıldığını fotoğraflarla açıkladı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör MAKEUP BY MARIO (@makeupbymario)’in paylaştığı bir gönderi

Kardashian’ın maskeli yüzünün makyajlı olması sosyal medyada da espri konusu oldu. “Bugün kendini işe yaramaz hissediyorsan, Met Gala için Kim’in makyajını yapmak zorunda kaldığını hatırla” yazanlar oldu. Kim’in annesi Kris Jenner, gönderi altında birkaç gülme emojisi ile yorum yaparak memleri eğlenceli bulduğunu gösterdi.

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