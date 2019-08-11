Miley Cyrus eşi Liam Hemsworth’u Kaitlynn Carter ile aldattı

Miley Cyrus, oyuncu eşi Liam Hemsworth'ü, blog yazarı Kaitlynn Carter ile aldattı. Bunu duyan Hemswort hemen boşanma davası açtı. Taraflar bir açıklama yaparak, çıkan dedikoduları doğruladı...

Daha önce ‘Panseksüel’ olduğunu yani sadece kadın ve erkekle değil, transeksüel, travesti gibi herkesle cinsel ilişkiye girebildiğini söyleyen ünlü şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu eşi Liam Hemsworth’ü, blog yazarı Kaitlynn Carter ile aldattı…

Yaklaşık 8 yıldır birlikte olan ve geçtiğimiz aralık ayında evlenen çiftin ayrılık haberi ve Cyrus’un eşini aldatması, gündeme bomba gibi düştü. ABD’li şarkıcı Miley Cyrus’un avukatı yaptığı açıklamayla evliliğin bittiğini doğruladı ve “Liam ve Miley ayrılma kararı aldı. Karara saygı duymanızı istiyoruz” dedi.

People sitesine konuşan sözcü, “Partner ve birey olarak sürekli gelişen ve değişen Miley ile Liam, kendilerine ve kariyerlerine odaklanırken en iyisinin bu olduğuna karar verdiler. Bakımı üstlendikleri tüm hayvanların ebeveyni olarak kalmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı. İşte ortaya çıkan görüntüler…