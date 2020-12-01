Millie Bobby Brown gözyaşlarıyla isyan etti: Ben de insanım yapmayın

ABD'li ünlü oyuncu Millie Bobby Brown'ın başı hayranlarıyla dertte. İzin vermemesine rağmen bir hayranının ısrarla kendisini görüntülediği anları gözyaşları içinde anlatan Brown, "İnsanlara daha fazla saygı gösterin" dedi.

ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanan ‘Stranger Things’ dizisiyle dünya çapında üne kavuşan genç oyuncu Millie Bobby Brown hayranlarıyla anlaşmakta zorlanıyor.

Şöhretin getirdiği aşırı ilgi ve sınırları zorlamaktan bahseden 16 yaşındaki oyuncu, alışverişe çıktığı bir günde başından geçenleri anlattı.

Bir genç kızın, reddetmesine rağmen ısrarla kendisinin videosunu çektiğini söyleyen Brown, gözyaşları içerisinde insanları biraz daha saygı göstermeye çağırdı.

Brown videoda şu ifadeleri kullandı:

“Annemle Noel için alışveriş yapmaya gittik. Bir kız geldi ve videonu çekebilir miyim diye sordu. Ben de hayır dedim. Bir insan neden videosunun çekilmesini ister ki? İkimizi de değil sadece beni çekmek istedi. Bunu kimseye açıklamak zorunda değilim. Eğer videomun çekilmesini istemiyorsam, buna mecbur değilim.

‘İSTEMİYORSAM YAPAMAZSIN’



Sonrasında ödeme yapıyordum, tekrar yanımdan geçti ve video çekmeye başladı. Ona, ‘Ben de bir insanım. Senden bunu daha nasıl isteyebilirim?’ dedim. O da, ‘Bir insanın videosunu çekemez miyim yani?’ dedi. Ben de, ‘Hayır eğer istemiyorsam bunu yapamazsın’ diye karşılık verdim.

İnsanların sınırları zorlaması beni üzüyor. Çok daha saygılı olmalarını dilerdim. Bunu hala yönetmeye çalışıyorum ama ağır geliyor. Sizinle fotoğraf çektirebilirim ama eğer sınırları zorlarsanız ve bu bir mücadeleye dönerse, hayır dedikten sonra benim haklarım nerede?

Bu videoyu paylaşıyorum çünkü insanlara daha fazla saygı göstermelisiniz. Kim oldukları ya da ne yaptıkları önemli değil. Sadece insan oldukları için onlara saygı gösterin.”