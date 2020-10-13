ABD’li fenomen Türk takipçilerine isyan etti: Lütfen artık yapmayın

ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, kendisini bezdiren Türk takipçileriyle ilgili bir mesaj paylaştı. Ölüm tehditleri dahi aldığını söyleyen Shea, "Lütfen beni rahat bırakın" dedi.

ABD’li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Türk takipçilerinden şikayetçi olan Shea, huzur bulmak için son çare yaşadıklarını anlattı.

Takipçilerinden ölüm tehditleri dahi aldığını öne süren Shea, hem Türkçe hem de İngilizce yaptığı paylaşımla son kez çağrıda bulundu.

Shea Türkçe yazdığı mesajında, “Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye’ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım.

Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren taciz mesajları alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle gösterebilirsiniz. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.