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ABD’li fenomen Türk takipçilerine isyan etti: Lütfen artık yapmayın
ABD’li fenomen Türk takipçilerine isyan etti: Lütfen artık yapmayın
ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, kendisini bezdiren Türk takipçileriyle ilgili bir mesaj paylaştı. Ölüm tehditleri dahi aldığını söyleyen Shea, "Lütfen beni rahat bırakın" dedi.
Sozcu.com.tr
Yaşam 13 Ekim 2020 - 12:37

ABD’li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Türk takipçilerinden şikayetçi olan Shea, huzur bulmak için son çare yaşadıklarını anlattı.

Sheyenne Shea’nın paylaşımı.

Takipçilerinden ölüm tehditleri dahi aldığını öne süren Shea, hem Türkçe hem de İngilizce yaptığı paylaşımla son kez çağrıda bulundu.

Sheyenne Shea.

Shea Türkçe yazdığı mesajında, “Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye’ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım.

Sheyenne Shea.

Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren taciz mesajları alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle gösterebilirsiniz. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 12:41 - 13.10.2020
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