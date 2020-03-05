Miray Daner kimdir? Miray Naz Daner kaç yaşında ve nerelidir?

İlk olarak 7 yaşında Bez Bebek dizisindeki 'Doll Nergis' karakteriyle oyunculuk hayatına merhaba diyen Miray Daner, Medcezir ve Vatanım Sensin dizilerinde yer alarak isminden söz ettirmeye başladı. Peki Miray Naz Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında ve nerelidir?

Genç yaşına rağmen uzun süredir ekran önünde olan oyuncu Miray Daner, birçok dizi ve filmde yer aldı. 7 yaşında başladığı oyunculuk kariyerine son olarak Saygı dizisi ile devam eden Miray Daner’in hayatı hakkındaki tüm detaylara haberimizden erişebilirsiniz. İşte Miray Naz Daner’in biyografisi…

MİRAY NAZ DANER KİMDİR?

15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okudu. Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye’de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır.

Ardından 2007 yılında Bez Bebek dizisinde rol almıştır. 2009-2011 yılları arasında “Papatyam” adlı dizide 121 bölüm Metin Akpınar’ın torunu “Gonca”yı canlandırmıştır. 2015'te Medcezir dizisindeki şımarık Beren Beylice karakteri ile tanındı.

Miray Daner, iki sezon boyunca ekranlara gelen, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in baş rollerini paylaştığı Vatanım Sensin isimli dizide de Cevdet ve Azize'nin memleket sevdalısı kızı Hilal karakterini canlandırmıştı.

Miray Daner, 1.64 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

Miray Daner’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Saygı –

2019 – Hakan: Muhafız –

2018- Bir Litre Gözyaşı-(Cihan) (TV Dizisi)

2017 – Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Sinema Filmi)

2016 – 2017 – Vatanım Sensin (Hilal) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Medcezir (Beren Beylice) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Dünya) (TV Dizisi)

2012 – Zil Çalınca Avı (Miray) (TV Dizisi)

2012 – Zil Çalınca (Duygu) (TV Dizisi)

2012 – Arkadaşım Max (Melda) (Sinema Filmi)

2010 – Çınar Ağacı (Peln) (Sinema Filmi)

2010 – 1 Kadın 1 Erkek (Zeynep'in çocukluğu) (TV Dizisi)

2010 – Dersimiz Atatürk (Sabiha Gökçen'in çocukluğu) (Sinema Filmi)

2009 – 2011 – Papatyam (Gonca) (TV Dizisi)

2007 – Bez Bebek (Doll Nergis) (TV Dizisi)