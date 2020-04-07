Moskova’nın Şifresi Temel nerede çekildi? Moskova’nın Şifresi Temel’in konusu ve oyuncuları…

Moskova'nın Şifresi Temel filminde fıkralardan tanıdığımız Temel'in bu kez Rusya'da yaşadığı macera dolu anlara tanık oluyoruz. Alper Kul’un yanı sıra Salih Kalyon, Ruhi Sarı da kadroda yer alıyor. Peki Moskova'nın Şifresi Temel nerede çekildi? İşte Moskova'nın Şifresi Temel filmi konusu…

Moskova'nın Şifresi Temel serinin ikincisi olarak çekilen filmde macera bir önceki filmin bittiği yerden devam ediyor. Moskova'nın Şifresi Temel filmi komedi türünde seyircinin karşısına çıktı. Moskova'nın Şifresi Temel nerede çekildi merak ediliyor. Peki Moskova'nın Şifresi Temel filmi konusu ne? Moskova'nın Şifresi Temel oyuncuları kim?

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL KONUSU

Film,ilk bölümde kaldığımız yerden devam ediyor.Temel ve Zuhal çok mutludur.Temel,ilk bölümde bulduğu altınları polise teslim eder.Ancak Rus Mafyası,altınları hala temelde sanır ve altınları alması için Abromoviç Türkiye’ye gönderilir.Altınları alamayan ve Temel’i öldüremeyen Abromoviç Rusya’ya geri döner.Abromoviç’in suikast girişiminde atılan kurşun Zühal’ın saç tokasına isabet etmiştir ve toka Temel’in elindedir.Bunu Zühal’e söylemeyen Temel,sevdiğine kurşun sıkanlardan intikam almak için Moskova’ya gitmeye karar verir.Moskova’ya gideceğini karısı Zühal’e söylemez.Karısına İstanbul’a maça gideceğini söyler.Kocasının kendisine yalan söylediğini öğrenen Zühal,Temel’den ayrılmaya karar verir.Ve filmde komik git-geller yaşanmaya başlanır.

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL OYUNCULARI

Başrolleri ise Alper Kul,Ruhi Sarı,Aslıhan Güner,Salih Kalyon,Ayşegül Günay,İsmail Hakkı Ürün ve Çetin Altay paylaştı.

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL NEREDE ÇEKİLDİ?

Moskova'nın Şifresi filmi Karadeniz bölgesinde, Trabzon’da çekildi. Filmin bir bölümü ise Rusya'da yer alan Moskova'da çekildi.