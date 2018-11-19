Muazzez Abacı’dan anlamlı teşekkür

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Programına alaturka eserlerle başlayarak sanat müziğine gönül veren misafirlerine tam anlamıyla müzik ziyafeti çeken Muazzez Abacı, sahne için seçtiği kıyafeti ile oldukça şık bir görüntü sergiledi. “Görüyorum ki; bu gece sahnemiz geçen programımızdan biraz daha kalabalık. Demek ki sözlerimiz ve çağrımız dikkate alınmış. Sanat müziğine sahip çıkmak bizim en önemli görevlerimizden biri. Bu kültürde bizim, bu müzikte, bu müziği icra eden birbirinden değeri sanatçılarda. Çok çok teşekkür ederim. Umarım bir sonra ki sahnemizde mevcudumuzu biraz daha arttırırız” sözleriyle büyük alkış aldı. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını seslendiren Muazzez Abacı, daha sonra mikrofonu Arabesk’in son dönemlerde yetiştirdiği en güçlü seslerden Serkan Kaya’ya devretti.

AHMET KAYA’YI UNUTMADI…

İkinci yarıda sahneye çıkan Serkan Kaya “Karagözlüm” şarkısıyla açılışını yaptığı performansında seyircilerden gelen istekleri de geri çevirmedi. Özgün müziğin güçlü sesi Ahmet Kaya’nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sahnesinden Ahmet Kaya’ya da selam gönderen başarılı sanatçı, “Bunca yıl nasıl geçmiş değil mi? Bize öylesine ölümsüz eserler bırakmış ki; yüzyıllar boyunca o şarkılarda yaşayacak Ahmet Kaya” sözleri ile ‘Kum gibi’ şarkısını seslendirdi.