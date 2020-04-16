Mucize Doktor yeni bölüm var mı? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? 16 Nisan Perşembe FOX TV yayın akışı…

Perşembe akşamlarının merakla beklenen dizilerinden Mucize Doktor bu akşam var mı? Mucize Doktor en son bölüm yayınlanacak mı? 16 Nisan Perşembe FOX TV yayın akışında neler var? İşte tüm detaylar…

Mucize Doktor dizinin takipçileri yeni bölüm olup olmadığını aratmaya başladı. Corona virüsün etkilediği sektörlerin biri de dizi piyasası oldu. Birçok Türk dizisi corona virüsü sebebiyle yayınlarına ara verirken, aynı saatte dizilerin tekrarları yayınlanmaya başladı. Setlerine ara veren bir dizi de Mucize Doktor oldu. Dizi bu akşam üçüncü bölüm tekrarıyla ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman'la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

16 NİSAN PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Fatih Portakal İle Fox Ana Haber

20:30 Mucize Doktor (3. Bölüm tekrar)

23:30 Tolgshow

01:30 Yasak Elma