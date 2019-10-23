Müge Boz henüz karar vermemiş

Güzel oyuncu Müge Boz, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mekanda görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte yemek yiyen Boz, mekan çıkışında muhabirler ile sohbet etti. Boz, “Arkadaşlarımla yemeğe geldik, bol bol sebze yedim. Ekmek yemiyorum, ama meyveye dayanamıyorum” dedi.

“GENİŞ EV İHTİYACI OLUYOR”

Hazırlıkların devam ettiğini belirten oyuncu, “Çocuk odasının hazırlıkları başladı, duvar kağıtlarını seçtik ve mobilyaları sipariş ettik. Bir yandan da taşınma işlerimiz var, malum çocuk olunca biraz daha geniş ev ihtiyacı oluyor” dedi. Henüz baby shower partisi yapmayan oyuncu, “Henüz karar vermedik, 1-2 hafta içinde netleşir. Belki yapmayabiliriz, belli olmaz” dedi. Bebeğinin cinsiyetini ve adını sır gibi saklayan oyuncu, “Önümüzdeki günlerde açıklamasını yapacağız, teşekkür ederim” diyerek oradan ayrıldı. Müge Boz ilerleyen saatlerde basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile objektiflere takıldı.