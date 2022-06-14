Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel’e hakaret eden Yeşim Salkım’a para cezası

Magazin programı sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Yeşim Salkım, 5 bin 450 lira adli para cezası ödeyecek.

Hayati ARIGAN

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İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Yeşim Salkım ile şikayetçi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’in avukatı Emek Emre katıldı.

Duruşmada savunma yapan Yeşim Salkım, “Ben genelleme yapmıştım aslında. Söz konusu videodaki paylaşımı bütün magazin muhabirleri ve bunların başındaki müdürleri için söylemiştim. Yalnızca müştekilere yönelik yaptığım bir paylaşım değildi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca söylediğim kelime latin kökenlidir. Bütün magazincilerin öyle olduğunu düşündüğüm için o kelimeyi kullandım. Bok sineği anlamına gelen bir kelimedir” diye konuştu.

“İKİ TANE MÜDÜRE HANIM KILIKLILAR”

Şikayetçilerin avukatı Emek Emre, sanığın ifadelerinin cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek “Bilirkişi raporuna baktığımız zaman, videonun başında ‘İki tane müdüre hanım kılıklılar’ diyerek müvekkillerimizden bahsetmiştir. Bu durum herkes tarafından algılanabilir neticededir. Şikayetimiz devam etmektedir” dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Yeşim Salkım’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gülşen ve Müge’yi kastederek ‘satılıklara gelsin bok böcekleri’ şeklinde hakaret içerikli sözleri nedeniyle ‘zincirleme şekilde hakaret’ suçundan 3 ay 22 günden 4 yıl 4 aya kadar cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı Yeşim Salkım genelleme yaptığını ve beraatini talep ettiğini söyledi. Şikayetçi avukatı Emek Emre ise mütalaa doğrultusunda Yeşim Salkım’ın cezalandırılmasını istedi.

5 BİN 450 LİRA PARA CEZASI

Mahkeme sanık Yeşim Salkım’a ‘hakaret’ suçundan 109 gün karşılığında 5 bin 450 lira adli para cezasına hükmetti.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına da karar verdi.