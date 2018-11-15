Demiray’dan MKC ve Barca’ya tuzak! Muhteşem İkili 4. yeni bölüm fragmanı yayında! (Muhteşem İkili 3. son bölüm izle)

Muhteşem İkili 3. bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; MKC ve Mert Barca'nın akademideki hocaları Sadri öldürülmüştür. Mert Barca Demiray'ın elindedir. Demiray'ın Mert Barca ve MKC'den kurtulma planı işe yarayacak mı. Bu arada MKC Demiray'ın sağ kolu Semih'i ele geçirir. Amacı onu konuşturarak üzerine atılan iftiradan kurtulmaktır. Ancak başka bir sorun ortaya çıkar. Peki Muhteşem İkili ikinci bölümde başka neler yaşandı? Muhteşem İkili 4. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Muhteşem İkili 3. bölümü bu akşam yayınlandı. Muhteşem İkili 3. son bölümde; Mert Barca onu kurtarmak için gelen MKC ile işbirliği yapıyor. Demiray, adamı Semih’i kurtarabilmek için MKC ve Barca’ya tuzak kurar ama işe yaramaz. Feridun Barca oğlunu kurtarmak için harekete geçiyor ama Yüksel’in nefesi ensesindedir. Peki Muhteşem İkili 4. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol (Barca), Kerem Bürsin (Mustafa Kerim Can), Özge Gürel (Nilüfer), Öykü Karayel (Yağmur), Engin Şenkan (Feridun Barca), Zafer Algöz (Yüksel), Eren Hacısalihoğlu (Demiray Hazan) gibi isimlerin bulunduğu Muhteşem İkili’nin 3. bölüm özetini okuyabilirsiniz…

MUHTEŞEM İKİLİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ





MUHTEŞEM İKİLİ 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 3. BÖLÜM ÖZETİ…

Mert Barca, Demiray’ın elinde tutsaktır. Ellerinden tavana asılı kendinden geçen Barca’yı adamları yüzüne su atarak uyandırır. Kendine geldiğinde Sadri’nin öldürüldüğünü hatırlar. Demiray Sadri’den sonra sırada babasının olduğunu söyler. Demiray’a gelen telefonla adamı Semih’in MKC’nin elinde olduğunu öğrenir. Bu arada MKC de Sadri’nin öldürüldüğünü öğrenir.

DEMİRAY’DAN BARCA VE MKC’YE TUZAK

Semih’in MKC’nin elinde olması Demiray’ı çileden çıkarır. Telefonla ona ulaşmaya çalışır ama Semih cevap veremez. Çünkü MKC’nin arabasının arkasında elleri ve ayakları bağlıdır. Bu arada Demiray, Mert Barca’nın ayaklarının dibine bomba yerleştirmiştir. Semih’i tekrar arayan Demiray telefonu MKC açınca Mert Barca’nın ellerinde olduğunu ve arkadaşını kurtarmak için gelmesini ister. Ancak MKC’ye yüzünü göstermez.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜM İZLE

FERİDUN BARCA TAKİP EDİLİYOR

MKC Mert Barca’nın rehin tutulduğu yere gelir. Mert Barca, MKC’ye orada ne işi olduğunu sorar. Bu arada Demiray, orada bulunan adamına bombayı aktif hale getirmesi talimatını verir. Bu arada MKC’nin Semih’in de içinde bulunduğu araç park ettiği yerden çekilir. Feridun Barca Yüksel Amir’in emri ile adım adım takip edilmektedir. MKC aktif hale gelen bombayı nasıl etkisiz hale getireceğini düşünürken, Demiray da onları izlemektedir.

DEMİRAY BOMBAYI PATLATAMIYOR

Demiray, son anların yaklaştığını Semih’in nerede olduğunu sorar. MKC’nin ve Barca’nın yerini söylemeye niyetleri yoktur. Demiray bombayı patlatmaya cesaret edemez. MKC ve Barca birlikte çıkıp arabaya binerler. Demiray’ın adamları Semih’in yerini söylemeden gidemeyeceklerini söyler. Ancak Barca’nın hamlesi ile kaçarlar ancak adamlar peşindedir.

SEMİH DEMİRAY’IN ELİNDE

Demiray, Semih’in bulunduğu aracı polis telsizindeki konuşmalardan tespit ederek adamlarına bildirir. Ancak MKC ve Barca çekiciyi durdururlar ama Demiray’ın adamları da gelmiştir. Semih’in bulunduğu aracı ellerine geçirirler ama Barca ve MKC kaçmıştır. Semih’in Demiray’ın adamlarının eline geçmesi ikisini de hayal kırıklığına uğratır. Mert ve MKC kendilerini kurtaracak delilleri bulmak için ayrılırlar.

MKC oğlunun doğum gününü hatırlar. Çaresiz kalmıştır. Onun mutlu gününde yanında olabilmek için birşeyler düşünür.