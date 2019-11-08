Müjde Ar “Öpüşürken hiçbir şey hissetmezdim”

2008 yılında hayatını kaybeden annesi Aysel Gürel'i anarak sözlerine başlayan Müjde Ar, “Şimdi bir kere herkes biliyor ki ben Deli Aysel'in kızıyım. Yani başlangıcım o. Tiyatro kulislerinde, sandıkların içinde uyuyarak ve bütün klasik tiyatroları ezberleyerek geçti benim bütün çocukluğum. Yıldız Kenterler, Lale Moronoğulları aklına kim geliyor ise. Biz Fatihliyiz. Benim bütün çocukluğum Karagümrük'teki Aysu Sineması'nda geçti. Bilet kesen adamla aram iyiydi. Sabahtan akşama kadar sinema izlerdim. Dokuz, on bir yaşlarımda.” diyerek hayat hikayesinden kesitler paylaştı.

“BANANE ALLAH’IN KÖFTESİ”

O dönem filmlerdeki sevişme sahnelerin değinen Müjde Ar söyle konuştu: “Filmler o zaman siyah beyazdı. Bir şey dikkatimi çekti. Kadın ve erkek sinemada el ele tutuşuyor koşuyorlar. Bölüm bölüm rüzgarda saçlar uçuşuyor. Ondan sonra bir yakınlaşma oluyor. Erkek kadını gayet yumuşak yere yatırıyor çimenlerin üzerine. Kamera o an yaklaşıyor üstünden öpüşürlerken kamera kayıyor ve kadının eli çimenleri yoluyor. ‘Ne oluyor acaba ya' diyordum. Birde şey vardı kırmızı gül düşerdi çimenlerin üzerine. Böyle bir şey anlayamadım tabi o yaşta daha cinsellikle ilgili merak işte çocuk nasıl olunuyor. Sonra anladım ben dedim ki ben bu çimenleri koparmayacağım filmlerimde neyse o olacak. Hep şey sorulur ‘Sevişme sahnelerinde ne oluyor?' Hiçbir b.k olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü öyle durumlar oluyor ki. Ben mesela çok ünlü aktör arkadaşlarımla filme başladık küstük bitene kadar küstük. Bırak aşık olmayı. Yani neticede egoları yüksek olan oyuncular bir iş için bir araya geliyorlar. ‘Gözünü kapatınca öpüşürken ne hissediyorsun? 'diye soruyorlar. Banane Allah'ın köftesi gibi gelir ne hissedeceğim”

“MÜSTEHCEN BULUNDU”

Ar, 1984 yılında oynadığı bir reklam filmindeki macerasını katılımcılarla paylaştı. Yer aldığı reklam filminin müstehcen bulunması nedeniyle yasaklandığını belirten Ar, o günden sonra reklam teklifi almadığını söyledi. Ar, şöyle konuştu: “1984 yılında fuar kolonyası reklamında oynadım. Reklam yasaklı. Çünkü TRT'nin tanımına göre yasaklanmasının sebebi bakışlarım. Reklam filminde müstehcen bakmışım. Ondan sonra bugüne kadar hiç reklam teklifi almadım. Oynadığım reklam firması battı. Dediler ki millet kadını izlemekten ürünü görmüyor. Ürünün önüne geçiyor”

