Mustafa Sandal filtresiz ve kaslı

Eşi Emina'dan ayrıldıktan sonra adı farklı isimlerle anılan ve son olarak sevgilisi Melis Sütşurup'la olan ilişkisini bitiren Mustafa Sandal kaslarını sergiledi.

Mustafa Sandal sosyal medya hesabından genellikle oğulları ile olan keyifli vakitlerine dair paylaşımlarda bulunuyor. Bunun dışında konser çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Sandal son olarak kaslarını sergilediği bir selfieyi hesabından paylaştı.

KONSERE HAZIRLIK SELFIESİ

Mustafa Sandal spor salonunda yaptığı çalışma sonrası kaslarını sergilediği fotoğrafı; “E Çeşme’de Aşka Yürek söyleyeceksek ve o günlere geri döneceksek hakkını vermek gerekiyor” notuyla paylaştı ve selfie karesinin üzerine ‘Filtre yok’ notunu düştü.