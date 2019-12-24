Mustafa Sandal’ın Aleyna Tilki’nin arkasından yaptığı hareket olay oldu!

Mustafa Sandal’ın Aleyna Tilki’nin arkasından yaptığı hareket olay oldu!

Yapımcı Polat Yağcı'nın doğum günü partisine ünlü isimler akın etti. Partiye, dans eden Mustafa Sandal'ın, Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı hareketler damga vurdu.

Ünlü yapımcı Polat Yağcı, doğum günü etkinliğini yakın dostlarıyla beraber geçirdi. Birçok ünlü ismin yer aldığı kutlamada dikkatleri Mustafa Sandal ile Aleyna Tilki çekti. Sandal’ın Aleyna Tilki’nin arkası dönük iken yaptığı hareketler gecenin en çok konuşulanı oldu.

EROL KÖSE KONUŞULAN HAREKETİ ANLATTI

Partide eğlenceli anlar yaşayan ünlü isimler, bir ara piste çıkarak dans etti. Partide olan şarkıcı Erol Köse’nin sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda ise Aleyna Tilki ve Mustafa Sandal’ın arasında yaşananlar dikkat çekti. Çektiği video hakkında açıklama yapan Erol Köse, Mustafa Sandal’ın pasta töreni sırasında kalabalık olunca arka sırada durduğunu, o konumdan enerji yolladığını söyledi.