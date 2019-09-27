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Mustafa Sandal’ın hedefi büyük
Mustafa Sandal’ın hedefi büyük
Mustafa Sandal, kendisiyle fotoğraf çekmeye gelen genç bir hayranının, "Sizin şarkılarınızla büyüdük" sözlerine, "Seni büyüttüm, senin çocuklarını da büyüteceğim" diyerek cevap verdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Eylül 2019 - 15:17

Müzik hayatının 25. yılını yaşayan pop müziğin başarılı ismi Mustafa Sandal önceki gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. Yakın bir dostu ile Markalar Sokağı’nda bulunan özel bir restoranda buluşan ve hasret gideren Sandal, çıkışta muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı.

“Madem fotoğraf istiyorsunuz, dostumla birlikte çekin” diyerek objektiflere poz veren başarılı popçu daha sonra yanına gelen hayranlarını da kırmadı. O sırada yanına gelen 25 yaşlarında ki bir hayranı ile sohbet eden sanatçı, hayranının “Sizin şarkılarınız ile büyüdük” sözü üzerine gülümseyerek “Seni büyüttüm, senin çocuklarını da büyüteceğim” diyerek kahkaha attı.

Sevenlerinin de fotoğraf isteğini kırmayarak selfie çektiren Sandal, aracının gelmesi ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

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