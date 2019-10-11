Mustafa ve Emina, Yaman için buluştu

Sandal’ın, Emina Jahovic’le olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Yaman geride bıraktğımız gün U 12 Türkiye Kayak Milli Takımı’nın hazırlık kampı için yola çıktı. Babaannesi ile birlikte çıkacağı bu yolculuk öncesinde çok heyecanlı olduğu görülen Yaman’ı anne ve babası yalnız bırakmadı. Pek çok boşanmış ünlü gibi çocukları için bir araya gelen Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, birlikte çekildikleri karede uzak durmayı tercih etti. Jahovic’in alie pozunda kafasını eski kayınvalidesinin kafasına dayaması ise ikilinin bir dönem ne kadar iyi anlaştığını gözler önüne serdi.



BABADAN MOTİVASYONLU MESAJ

Mustafa Sandal’ın en az oğlu kadar heyecanlı olduğu görülürken, başarılı şarkıcı instagram hesabından yazdığı; “Yamanımız babaanesiyle U 12 Türkiye Kayak Milli Takımı hazırlık kampı için yola çıkarken… Hadi bakalım KURT ısırmadan dönme” satırlarıyla oğlunu motive etti.