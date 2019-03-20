Nafaka ödemelerine sınır gelirse…

Şeyma Subaşı, geride bıraktığımız yılın son günlerinde eşi Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirmiş ve sonrasında yapılan boşanma anlaşması ile aylık 125 bin lira alması karara bağlanmıştı.

Özellikle ünlü çiftlerin ayrılıklarında gündeme gelen bu tarz yüksek nafaka haberleri, 31 Mart seçimleri sonrasında tarihe karışabilir. Sürenin 5 yıla indirilmesine ilişkin teklif seçim sonrasında TBMM’ye sunulacak. Eğer kanun teklifi yasalaşırsa aralarında Şeyma Subaşı gibi isimlerin de bulunduğu pek çok ünlü isim bu durumdan etkilenecek…

YASA KABUL EDİLİRSE…

Magazin gündemini uzun bir süre meşgul eden son nafaka olayı Caner Erkin ve Asena Atalay arasında yaşanmıştı.

Asena Atalay aylık 10 bin lira tutarındaki nafakasını Erkin’in vermediğini söylemiş ve faiziyle birlikte bir yıllık tutarı 125 bin lirayı alabilmek için dava açmıştı.

Acun Ilıcalı’nın 2016 yılının sonlarında boşandığı ikinci eşi Zeynep Ilıcalı’ya ödediği nafaka tutarı 75 bin lira olarak belirlenmişti. Başından dört evlilik geçen Mehmet Ali Erbil’in eski eşlerine ödediği nafaka tutarının 35 bin lirayı bulduğuna dair bir haber çıkmıştı. Erbil, 1980’de ilk evliliğini yaptığı, kızı Sezin’in annesi Muhsine Kamiloğlu’na ayda 8 bin lira nafaka ödüyor. Erbil’in 1986’da evlenip 1989’da boşandığı, kızı Yasmin’in annesi Nergis Kumbasar’a her ay ödediği nafaka yaklaşık 10 bin lira. Ünlü şovmen 1.5 yıl evli kaldığı, boşanırken 200 bin lira tazminat verdiği Sedef Altuntaş’ın yıllık 11 bin dolar olan eğitim masrafını ödeyip bitirdi.

Mehmet Ali Erbil son eşi Tuba Coşkun’a ise oğlu Ali Sadi için 10 bin lira nafaka ile aylık 7 bin lira kira nafakası ödüyor.