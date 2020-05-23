Naomi Campbell 50. yaşını kutladı

Ünlü model Naomi Campbell, 50 yaşına bastı. Campbell, Instagram hesabından bebeklik fotoğrafını, "Bana hayat verdiğin için teşekkürler anne, seni seviyorum" notuyla paylaştı. Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş da yakın arkadaşının doğum gününü unutmadı.

Dünyanın en başarılı modellerinden biri olarak gösterilen Naomi Campbell, 50. yaşına karantinada girdi. Doğum gününü bebeklik ve gençlik fotoğraflarıyla kutlayan ünlü modele, birçok ünlü isim de iyi dileklerini gönderdi.

Campbelli bebeklik fotoğrafını, annesi Valerie Morris’e “Bana hayat verdiğin için teşekkürler anne, seni seviyorum” notunu yazarak paylaştı.

ABD’de yaşayan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Heidi Klum gibi ünlü isimler de Campbell’ın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.

Ünlü model, Insatgram’ın hikayeler bölümünden paylaştığı görüntülerde, kendisine gelen kutlama mesajlarını, sayısız çiçek ve hediyeleri de gösterdi.