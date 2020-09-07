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Naomi Campbell’a eski sevgilisinden 3 milyon dolarlık alacak davası
Naomi Campbell’a eski sevgilisinden 3 milyon dolarlık alacak davası
İngiliz süpermodel Naomi Campbell'a eski sevgilisi, Rus oligark Vladislav Doronin'in 3 milyon doları aşan alacak davası açtığı bildirildi. 
Magazin 7 Eylül 2020 - 13:31

Dünyaca ünlü süpermodel Naomi Campbell’a eski sevgilisinden kötü haber geldi. Naomi Campbell’a eski sevgilisi, Rus oligark Vladislav Doronin’in 3 milyon doları aşan alacak davası açtığı bildirildi.

Magazin dünyasında manşetlere taşınan olaya ilişkin Rus milyarder Doronin’in, ünlü model Campell için kendisine değeri 3 milyon doları aşan eşyaları iade etmediği ve borçlarını ödemediği gerekçesiyle alacak davası açtığı ifade edildi. Campbell ve Doron 2008-2013 yılları arasında birliktelik ABD’de lüks bir villada yaşamıştı. (DHA)

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