Nazan Öncel, corona virüsüne yakalandığı iddialarını yanıtladı

Ünlü şarkıcı, söz yazarı ve besteci Nazan Öncel, hakkında çıkan ‘Corona virüsüne yakalandı, yoğun bakımda’ iddialarını yalanladı. Öncel, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile “Haberler asılsız olup, şahsımı ve sevenlerimi derinden üzmüştür. Çok şükür sağlığım yerinde ve her duyarlı vatandaş gibi evimde kalarak, başkalarına karşı sorumluluğumu yerine getirmekteyim” dedi.

Öncel şöyle devam etti: “Sadece ülkemizin değil tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı Kovid-19 (Koronavirüs) salgını ile ilgili her gün doğru yanlış bir çok haberle uyarıldığımız bu zor günlerde hakkımda münferit haber sitelerinde yayınlanan ve hastalıkla ilgili bazı semptomları gösterdiğim gerekçesiyle hastaneye başvurup test yaptırdığım ve bu testin pozitif çıktığı yönündeki haberler asılsız olup şahsımı ve sevenlerimi derinden üzmüştür. Çok şükür sağlığım yerinde ve her duyarlı vatandaş gibi evimde kalarak önce kendime sonra başkalarına karşı sorumluluğumu yerine getirmekteyim. Gazetecilik biraz araştırma, sorgulama gerektirir. Haberi yapan kişi ve kurumların bu tarz hoş olmayan haberlerle kamuoyunu yanıltmalarını etik bulmuyorum. Konuyla ilgili gerekli tekziplerin yapılması için hukuki süreci işletmeden önce herkesi bu süreçte biraz daha sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Doğruluğundan emin olmadan yapılan bu tür haberler hem o hiç istemediğimiz panik ve korku havasının oluşmasına hizmet eder, hem de sevenlerimizi bu zor günlerde korkutmuş ve üzmüş olur. Herkese sağlıklı ve tedbirli günler dilerim”