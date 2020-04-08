Nazan Öncel kimdir? Nazan Öncel nereli ve kaç yaşında?

Nazan Öncel, 1956 doğumludur. 80’li yıllarda çeşitli şarkı ve albümlere imza atan, 1990’lı yıllarda ise müzik dünyasında adını duyurmaya başlayan Nazan Öncel hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Nazan Öncel nereli ve kaç yaşında?

1992’de çıkardığı Bir Hadise Var albümü ile büyük bir çıkış yakalayan, albümden çıkan “Aynı Nakarat” adlı şarkısının videosundaki saçları, uçuk kıyafetleri, yırtık kot şortu ve büyük yıldız kolyesiyle 90'ların unutulmayan isimlerinden biri olan Nazan Öncel hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Nazan Öncel kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri, oynadığı diziler ve filmler…

NAZAN ÖNCEL KİMDİR?

Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci Nazan Öncel, 6 Şubat 1956 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Öğretmen bir anne ile memur bir babanın ikinci çocuğudur. Bir ablası, bir kız kardeşi ve iki de erkek kardeşi vardır.

Gitar ve mandolin çalmayı erken yaşlarda öğrenen Nazan Öncel, 1975 yılında İzmir Radyosu'nun düzenlediği yarışmada birinci olmuştur. 1978 yılında 22 yaşındayken “Sana kul köle olmuştum” adını verdiği ilk 45’liğini çıkarmıştır. 1961 yılında, 5 yaşındayken “Acı Tesadüf” adlı sinema filminde rol almıştır.

1980’de Hırçın Kız ve 1981’de Neden adlı 2 özgün bestesiyle Eurovision Şarkı Yarışması elemelerine katılmış ve ilk 15’e girme başarısını göstermiştir.

23 Aralık 1992 tarihinde çıkardığı “Bir Hadise Var” albümüyle büyük çıkış yakalamıştır. Albümden çıkan “Aynı Nakarat” adlı şarkısının videosu ve sözleri ile büyük beğeni toplamıştır. Klipte kıvırcık saçlarıyla, uçuk kıyafetleriyle, yırtık kot şortuyla ve büyük yıldız kolyesiyle 90’ların unutulmayan isimlerinden biri olmuştur. “Gitme Kal Bu Şehirde” ve “Aşık Değilim Olabilirim” şarkılarıyla da kısa sürede bir fenomen haline gelmiştir. “Bir Hadise Var” döneminde konserlere çıkan Nazan Öncel, “Aşık Değilim Olabilirim” konser performansını video klip olarak yayınlamıştır.

1994’te “Aşk Beklemez”, “Geceler Kara Tren”, “Ben Böyle Aşk Görmedim”, “Dillere Düşeceğiz Seninle” gibi şarkılarla dikkat çeken “Ben Böyle Aşk Görmedim” albümü yayınlandı. Unplugged bir folk-rock albümü olan ve 1995’te çıkan “Göç”, Nazan Öncel’i pop dünyasından biraz uzaklaştırarak “şarkı yazarlığı” geleneğinin bir temsilcisi haline getirdi. “Gidelim Buralardan”, “Sen Beni Öldürüyorsun”, “Bir Şarkı Tut”, “Ağlama Gönlüm” ve “Çocuk Kalbim” sözlerdeki lirik ve sade yapıyla albümün en sevilen şarkıları oldu. 1996’daki “Sokak Kızı” elektro gitar ve elektro bağlamanın başrolde olduğu bir rock albümüydü. Öne çıkan şarkılar, “Erkekler de Yanar” ve “Bırak Seveyim Rahat Edeyim”in yanısıra “Ben Sokak Kızıyım”, “A Bu Hayat”tı. “Demir Leblebi”, 1999’un ürünüydü. “Aşıklar Parkı”, “Bu Havada Gidilmez”, “Zor Dünya” video klipleriyle ilgi görürken, “Sokarım Politikana” ve “Demirden Leblebi” medyanın tutucu kesimlerinin tepkisini çekti. “Kunduram, Sandukam, Zembilim”, “Kız Bebek” ve “Hep Yalnız” dinleyicisinin sevdiği diğer şarkılardı.

“Yan Yana Fotoğraf Çektirelim” Türkiye'de 2004 yılının en sevilen albümlerinden biridir. “Hay Hay”, “Nereye Böyle”, “Hokka”, “Gül Pansiyon”, “Ukala Dümbeleği” ve “Otomobil” radyoların gözdesi olurken bugüne kadar birçok ödülün de sahibi olmuş, verdiği bestelerle sanatçı dostlarını listelerin en tepesine taşımıştır. Özellikle “Of Of” ‘Hüp' ve ‘Dudu' Türkiye'de olduğu kadar Avrupa, Orta Doğu ve Rusya'da büyük ses getirmiş eserleridir.

Nazan Öncel, İlk kocasıyla tanıştıktan 37 gün sonra 1973 yılında evlenmiş. 18 yaşına girdikten 37 gün sonra da anne olmuş. Serkan(d.1974) adında bir oğlu olmuş. 12 yıl evli kalmış 1985 yılında boşanmıştır. Ardından da kız kardeşinin eski eşi Akşit Tolgay ile evlenmiştir.

Nazan Öncel, Uluslararası Newport Üniversitesi’nde İletişim Sanatları bölümünü 2013 yılının ocak ayında bitirerek diplomasını almıştır.

Albümleri :

1975 – Canın İsterse /TRT Televizyonlarına çıkmaya hak kazandığı ilk şarkı

1975 – Yalnız Kalpler TRT emisyonu

1978 – Sana Kul Köle Olmuştum (45'lik) Melodi Plak

1981 – Neden /Eurovision Yarışma bandı (ilk on beş)

1982 – Hırçın Kız /Eurovision Yarışma bandı (ilk on beş)

1981 – Bir Zamanlar /TRT için hazırlanan bant

1981 – Bizden Sesler / (Complation Kaset)

1978 – Sana Kul Köle Olmuştum-Kader Bu Çekeceksin

1980 – Yağmur Duası

1992 – Bir Hadise Var

1994 – Ben Böyle Aşk Görmedim

1995 – Göç

1996 – Sokak Kızı

1999 – Demir Leblebi

2004 – Yan Yana Fotoğraf Çektirelim

2005 – Bir Şarkı Tut

2006 – 7’n Bitirdin

2008 – Hatırına Sustum

2010 – Tuttum Bırakmam (Single) 2011 – Hayvan

2014 – Bazı Şeyler

2015 – Aşkitom (Single)

2016 – Sakin Ol Şampiyon (Single)

Nazan Öncel'in rol aldığı diziler ve filmler:

1961 – Acı Tesadüf (Sinema Filmi)