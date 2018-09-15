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Nefes Nefese 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Nefes Nefese 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Star TV ekranlarında yayınlanan Nefes Nefese dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Rüya annesini bulabilecek mi? Yeni bölümden ipuçları içeren Nefes Nefese dizisinin yeni fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.
Magazin 15 Eylül 2018 - 22:47

Nefes Nefese yeni bölümü 12 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak. Son bölümde neler yaşandı? Yeni bölümde neler olacak? Bu hayatta sevdiğin için neyi feda edersin? Yusuf, Rüya’ya bir şey olmasına izin vermeyeceğine dair söz veriyor. Rüya büyük bir yol ayrımının eşiğindedir: Ya babasına boyun eğip Berlin'e geri dönecek, ya da annesini bulmak için Yusuf'un yanında kalacaktır. Bu sırada Şakir Ağa hayati tehlikeyi atlatmış ama sakat kalmıştır. Hastaneden eve döndüğünde çiftlikteki herkes onu rahat ettirmek için çırpınır.

NEFES NEFESE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 


Mercan ve Salih ise çiftlikteki hainin kim olduğunu bildiğini söyleyen gizemli bir kadının peşine düşer. Hikayenin başladığı gün Şakir Ağa ile buluşan bu gizemli kadın aile ile ilgili bazı önemli sırları bilmektedir. Haini öğrenmek için girdikleri bu macera Mercan'ın bazı gerçeklerle yüzleşmesine yol açar.

Rüya havaalanına kadar gelip ona kal diyen Yusuf’u dinleyecek mi? Atmaca, Rüya'nın annesini bulmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planları ters tepip sonunda anne kızın kavuşmasına mı yol açacaktır?

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